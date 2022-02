Zelenski terja takojšnja varnostna jamstva Zahoda in Rusije

Kijev, 23. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes terjal "jasna, natančna in takojšnja" varnostna jamstva s strani Zahoda in Rusije, ki bi odvrnila grožnjo ruske invazije na Ukrajino. Poljski in Litvi, katerih predsednika je gostil, se je zahvalil, da ohranjata odprti veleposlaništvi v Kijevu, in ocenil, da je na kocki prihodnost evropske varnosti.