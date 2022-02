Ljubljana, 23. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Mariboru odstranjene. Ostaja zastoj do razcepa Zadobrova, potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Zastoji so tudi na vzporednih cestah med Šentjakobom in Lukovico.