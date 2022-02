Žalski policisti zasegli več konoplje

Žalec, 23. februarja - Žalski policisti so v zadnjih dneh pri 58-letnemu osumljencu z žalskega območja našli dva prostora, prirejena za gojenje konoplje z vso opremo, pri temu pa so mu zasegli 85 rastlin konoplje. Prav tako so mu zasegli še dober kilogram že posušenih delcev konoplje. Pri 38-letnemu Žalčani pa so našli in zasegli okoli kilogram in pol posušene konoplje.