KGZS zadovoljna s pomočjo za omilitev posledic dviga cen energentov

Ljubljana, 23. februarja - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je zadovoljna z rešitvami, ki jih prinaša v torek sprejeti zakon za omilitev posledic dviga cen energentov v kmetijstvu in gospodarstvu. Prepričani so, da bodo vladni ukrepi in rešitve pomagali kmetom prebroditi težave, ki jih imajo pri svojem delu zaradi dviga vhodnih stroškov.