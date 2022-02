Počivalšek izpostavil pomen ruskega in ukrajinskega trga za slovenska podjetja

Maribor, 23. februarja - Slovenska podjetja so pomemben partner v Ukrajini in Rusiji, saj s prvo naredijo nekaj manj kot 300 milijonov evrov letnega prometa, z drugo pa 1,35 milijarde, je ob današnjem obisku v Mariboru povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ker gre za pomembne številke, so že pred časom stopili v stik s podjetji, ki bi jih kriza lahko prizadela.