Špela Pretnar: Ne vidim svetle prihodnosti za smučanje

pogovarjal se je Igor Cimperman

Ljubljana, 24. februarja - Nekdanja vrhunska slovenska smučarka in do nedavnega tiskovna predstavnica smučarske reprezentance Špela Pretnar ne vidi svetle prihodnosti za smučanje v Sloveniji. Kot je ocenila v pogovoru za STA, se premalo mladih odloča za ta šport, predvsem zaradi visokih stroškov. Kritična je tudi do delovanja panožne zveze.