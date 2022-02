Sanofi poroča o dobri učinkovitosti cepiva proti covidu-19

Pariz, 23. februarja - Iz francoskega farmacevtskega podjetja Sanofi so danes sporočili, da je testiranje njihovega cepiva proti covidu-19, ki so ga razvili skupaj z britanskim podjetjem GlaxoSmithKline (GSK), prineslo pozitivne rezultate. Razvoj tega cepiva so sicer zaznamovale številne težave.