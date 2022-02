Guterres: Moskva mora v celoti spoštovati ustanovno listino ZN

New York/Moskva, 23. februarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v torek pozval Rusijo, naj v celoti spoštuje ustanovno listino ZN, in obsodil rusko priznanje "neodvisnosti" dveh separatističnih ukrajinskih regij. V Moskvi so se na besede generalnega sekretarja ZN odzvali kritično.