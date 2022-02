Posavje dobilo enega najmodernejših gasilsko-reševalnih centrov

Krško, 23. februarja - V Krškem so danes odprli razširjeni in prenovljeni gasilski dom krških poklicnih gasilcev oz. gasilsko-reševalni center, v katerem bodo združili vse službe zaščite in reševanja v Mestni občini Krško. Prenovili so tudi prostore videmskih prostovoljnih gasilcev. Občina je za naložbo odštela približno 3,2 milijona evrov lastnega proračunskega denarja.