Unep: Do leta 2100 50 odstotkov več požarov v naravi

Nairobi, 23. februarja - Število požarov v naravi bo do leta 2100 poraslo za 50 odstotkov, vlade pa na to niso pripravljene, je v novem poročilu posvaril Program ZN za okolje (Unep). S tveganjem požarov v naravi se bo soočala celo Arktika, ki je bila doslej na ta pojav praktično imuna, so navedli strokovnjaki.