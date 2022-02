Državna odlikovanja za vidne predstavnike tržaških Slovencev in župana Trsta

Ljubljana, 24. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja vidnim predstavnikom tržaških Slovencev in tržaškemu županu Robertu Dipiazzi. Podelil bo zlati red za zasluge in tri srebrne rede za zasluge.

Zlati red za zasluge bo prejela italijanska senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici, so sporočili iz urada predsednika republike.

Srebrni red za zasluge bosta prejela predsednika obeh krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveza Ksenija Dobrila.

Bandelj in Dobrila bosta odlikovanje prejela za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici.

Za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici bo srebrni red za zasluge prejel tudi tržaški župan Roberto Dipiazza.