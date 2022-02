Premier Janša v četrtek in petek v Ukrajino

Ljubljana, 23. februarja - Premier Janez Janša bo v četrtek in petek obiskal Ukrajino, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. V okviru delovnega obiska se bo srečal s premierjem Denisom Šmigalom in predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Janša je skorajšnji obisk v Kijevu napovedal po pogovoru z ukrajinskim premierjem sredi meseca.