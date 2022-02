Poročilo Unicefa: Polovica staršev in nosečnic izpostavljenih agresivnemu trženju mlečnih formul

New York/Ženeva, 23. februarja - Poročilo Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) navaja, da je bilo 51 odstotkov staršev in nosečnic, ki so sodelovali v anketi, izpostavljenih neetičnim tržnim praksam industrije mlečnih formul, ki kršijo mednarodne standarde o prehrani dojenčkov, so na Unicefu zapisali v današnjem sporočilu za javnost.