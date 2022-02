Ljubljanska borza: Krkine delnice tudi danes globoko v rdečem

Ljubljana, 23. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi padel za 1,70 odstotka. Globoko pod gladino so indeks potisnile Krkine delnice, ki so zaenkrat 4,67 odstotka v minusu. Zanje sicer vlada največ zanimanja; vlagatelji so z delnicami novomeškega farmacevta ustvarili za več kot 880.000 evrov poslov.