Kitajska obtožuje ZDA za naraščanje napetosti v ukrajinski krizi

Peking, 23. februarja - Kitajska je danes obtožila ZDA, da v ukrajinski krizi prilivajo olja na ogenj oziroma da so odgovorne za naraščanje napetosti in ustvarjanje panike. Tako so ocenili v Pekingu, potem ko je Washington zaradi ruskega priznanja ukrajinskih separatističnih regij uvedel sankcije proti Rusiji in napovedal, da bo še naprej dobavljal orožje Ukrajini.