GZS pozdravlja ukrepe za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 23. februarja - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so veseli parlamentarne potrditve pomoči gospodarstvu in kmetijstvu zaradi visokih cen energentov. Ocenjujejo, da je ukrep pomoči ustrezno oblikovan, pozdravljajo tudi nekatere druge ukrepe, kot je oprostitev omrežnine in prispevkov. Bi si pa želeli, da bi se vlada v prihodnje hitreje odzvala na predloge GZS.