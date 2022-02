Pogrešan 71-letni Video Grižon iz Nove Gorice.

Nova Gorica, 23. februarja - Od petka pogrešajo 71-letnega Videa Grižona, ki je dopoldne odšel iz doma upokojencev Gradišče nad Prvačino in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave in ima sivo-črne kratko postrižene lase. Nazadnje je imel oblečene vojaške hlače, temno modro jakno in krznene cokle, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.