Na Ptuju bodo opravili nadzor postopka za nabavo zemeljskega plina

Ptuj, 23. februarja - Nadzorni svet Javnih služb Ptuj je na pobudo županje Nuške Gajšek na torkovi seji obravnaval problematiko dviga cen daljinskega ogrevanja in postopke, ki so povezani z omenjenimi podražitvami. Vodstvu javnega podjetja so naložili nadzor opravljenih postopkov za dobavo zemeljskega plina v letu 2021 ter pravilnosti izračuna cene.