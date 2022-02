Ljubljana, 23. februarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec bo danes na obisku v Bologni, kjer se bo sestala z italijanskim ministrom za izobraževanje in visoko šolstvo Patriziem Bianchijem, ob 13. uri pa se bo udeležila še ministrske konference o vlaganju v predšolsko vzgojo in izobraževanje, so sporočili z ministrstva.