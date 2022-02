Celjska občina letos s 100.000 evri spodbud za kmetijstvo

Celje, 27. februarja - Celjska občina je objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Upravičenci se lahko nanj prijavijo najpozneje do 1. aprila. V letošnjem občinskem proračunu so za nepovratne finančne spodbude namenili 100.000 evrov, so sporočili s celjske občine.