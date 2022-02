Mladinska knjiga z novimi izvirnimi slovenskimi pravljicami

Ljubljana, 23. februarja - Mladinska knjiga je letošnjo 100-letnico rojstva Ele Peroci zaznamovala z zbirko njenih pravljic Med pravljice. Na današnji novinarski konferenci so med drugim predstavili še slikanice Lučka Lučka in senca Senčica Petera Svetine z ilustracijami Damijana Stepančiča, Medved in klobuk Anje Štefan z ilustracijami Ane Zavadlav in Sonček čez hribček gre.