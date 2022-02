Kangler: Gibanje Povežimo Slovenijo bo kreiralo prihodnost Slovenije

Maribor, 23. februarja - Gibanje Povežimo Slovenijo je nocoj v Mariboru predstavilo njihove kandidate v sedmi volilni enoti za prihajajoče državnozborske volitve. Vsi govorniki so izpostavljali pomen povezovanja. "Naše povezovanje in združevanje bo tisto, ki bo kreiralo prihodnost Slovenije in slovenske politike," je dejal eden vodilnih predstavnikov gibanja Franc Kangler.