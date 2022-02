Ameriške nogometašice odslej plačane enako kot nogometaši

New York, 23. februarja - Ameriške nogometašice so s krovno nogometno zvezo US Soccer po šest let trajajočem sporu glede diskriminacije dosegle poravnavo. Nogometna zveza se je zavezala, da bo reprezentantkam odslej zagotovila plačilo pod enakimi pogoji kot njihovim moškim kolegom, obenem se je z igralkami poravnala za 22 milijonov dolarjev za zaostale plačne obveze.