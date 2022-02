Hongkong z 19 milijardami evrov pomoči gospodarstvu

Hongkong, 23. februarja - Hongkonške oblasti so danes napovedale 170 milijard hongkonških dolarjev (19,2 milijarde evrov) vreden paket pomoči gospodarstvu, ki se spopada s posledicami najhujšega izbruha covida-19 doslej. V paketu so med drugim davčne olajšave in boni za potrošnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.