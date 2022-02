V Občini Šmarješke Toplice z naložbami v infrastrukturo do novih delovnih mest

Šmarješke Toplice, 26. februarja - Na območju načrtovane turistično-gospodarske in storitvene cone v Dolenjem Kronovu v Občini Šmarješke Toplice so v začetku meseca začeli graditi cestno omrežje, kmalu pa bo sledilo še urejanje druge infrastrukture. Vso potrebno infrastrukturo bodo uredili do poletja, od naložbe pa si v tej dolenjski občini obetajo od 300 do 400 novih delovnih mest.