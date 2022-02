Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so mesta s sveže napihanim snegom, ki so predvsem na južnih pobočjih ter strma pobočja, kjer se lahko zaradi šibke plasti pod novejšim snegom ob večji obremenitvi snežne odeje sproži plaz kložastega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

Snežne razmere: V ponedeljek je v gorah zapadlo do 20 centimetrov suhega snega, ki ga je včeraj prenašal okrepljen severni veter. Veter je na južnih pobočjih gradil nove klože, ki na nekaterih mestih lahko popustijo že pod manjšo obremenitvijo. Količina napihanega snega narašča z nadmorsko višino. Predvsem v visokogorju lahko sprožite manjše do srednje velike snežne plazove. Nižje je rahlega in nesprijetega snega razmeroma malo. Starejša snežna odeja se je tam razmeroma dobro preobrazila. Predvsem v visokogorju bodite pozorni tudi na šibke plasti v snežni odeji. Vetru izpostavljene lege so spihane in poledenele.

Predviden razvoj vremena: Danes zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, vrhovi v visokogorju bodo občasno v oblačnosti. Predvsem na Pohorju bo nastala kakšna manjša snežna ploha. Popoldne se bo razjasnilo. Pihal bo večinoma zmeren severozahodni veter, ki bo v visokogorju občasno okrepljen. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo naraščala visoka koprenasta oblačnost. Pihal bo večinoma zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinj Celzija. V petek bo zjutraj še precej jasnine, dopoldne pa se bo hitro pooblačilo. Popoldne bo oblačno in megleno s sneženjem. Meja sneženja se bo hitro spustila do alpskih dolin. Veter bo šibak in spremenljive smeri, zvečer pa bo zapihal okrepljen severnik. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli -1, na 2500 metrih pa okoli -7 stopinj Celzija, proti večeru pa se bo ohladilo. Ob koncu tedna bo zmerno do pretežno oblačno, vrhovi bodo pogosto v oblačnosti. Pihal bo zmeren do močan severovzhodni veter. Hladno bo.

Tendenca snežnih razmer: Danes in v četrtek se bo snežna odeja na prisojnih pobočjih čez dan nekoliko ojužila, ponoči pa pomrznila, nastala bo skorja. V senčnih legah bo sneg ostal rahel in suh. Na izpostavljenih legah bo veter danes in jutri še prenašal sneg, tudi zaradi vpliva vetra bo nastala skorja. Nevarna bodo predvsem mesta z napihanim snegom na bolj strmih pobočjih, kjer boste lahko ob večji obremenitvi sprožili plaz kložastega snega. Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1500 metrov ostala zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Predvsem na spihanih legah ostaja nevarnost zdrsa. V petek popoldne kaže na poslabšanje vremena s sneženjem, pričakujemo da bo v gorah zapadlo okoli 10 cm snega. Novo sneženje najverjetneje ne bo bistveno vplivalo na plazovno nevarnost.