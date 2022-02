Vreme: Danes delno jasno

Ljubljana, 23. februarja - Danes bo delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije zmerno oblačno, na severovzhodu lahko nastane tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo predvsem na vzhodu še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.