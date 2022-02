Miro Cerar v dobrodelne namene prejel Petrolov ček za 25.000 evrov

Kranjska Gora, 23. februarja - V družbi Petrol so se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Mira Cerarja za podporo športnikom in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje odločili ponoviti dobrodelno akcijo Vsaka zlata točka šteje. V okviru akcije so v času zimskih olimpijskih iger Peking 2022 zbrali 25.000 evrov za mlade športnike.