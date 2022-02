Mesto Washington zaradi tovornjakarjev zaprosilo za pomoč nacionalno gardo

Washington, 23. februarja - Ameriška prestolnica Washington in kongresna policija sta v torek Pentagon zaprosili, naj odobri napotitev do 800 pripadnikov nacionalne garde na ulice prihodnji teden. Obeta se namreč prihod različnih konvojev tovornjakarjev, ki želijo slediti primeru kanadskih vzornikov in protestirati proti ukrepom za zajezitev covida-19.