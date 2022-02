Ameriška trgovina za dom in vrt Home Depot s poslovnimi rezultati presegla pričakovanja

New York, 22. februarja - Ameriška trgovina z izdelki za dom in vrt Home Depot je v zadnjem četrtletju lanskega leta poslovala zelo uspešno, saj je povečala dobiček in prihodke bolj, kot pa so pričakovali analitiki Wall Streeta. Zaradi zaostrovanja ukrajinske krize so se sicer njene delnice danes tako kot tudi ostale kljub temu pocenile.