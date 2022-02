Logar na prvem ministrskem forumu za sodelovanje EU z indijsko-pacifiško regijo

Pariz, 22. februarja - Francija, ki predseduje Svetu EU, je danes gostila prvi ministrski forum za sodelovanje v indijsko-pacifiškem območju, ki se ga je udeležil tudi slovenski zunanji minister Anže Logar. Kot so sporočili z MZZ, je poudaril pomen kakovostne in trajnostne povezanosti med Evropo in indijsko-pacifiškim območjem, imel pa je tudi bilateralna srečanja.