Pahor in Janša na srečanju obsodila rusko priznanje samostojnosti regij v Ukrajini

Ljubljana, 22. februarja - Predsednika republike in vlade, Borut Pahor in Janez Janša, se strinjata, da je odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da podpiše ukaz o priznanju dveh samooklicanih separatističnih regij v Ukrajini, groba kršitev mednarodnega prava in resen poseg v suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, je danes tvitnil Pahor.