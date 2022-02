Zahod po obsodbi priznanja separatističnih ukrajinskih regij s sankcijami proti Rusiji (zbirno)

pripravila Vesna Rakovec Bernard

Bruselj/Moskva, 22. februarja - Po ostri obsodbi odločitve Rusije o priznanju separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, so ZDA, EU in Velika Britanija proti Moskvi uvedle sankcije. Nato opozarja, da Rusija še naprej načrtuje obsežen napad na Ukrajino, ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da je napotitev vojakov v Ukrajino odvisna od razmer na terenu.