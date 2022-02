Akrobati Dunking Devils skakali v ledeno mrzlo Cerkniško jezero

Cerknica, 22. februarja - Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils je izpeljala nov podvig. Na zaledenelem Cerkniškem jezeru so postavili rusko gugalnico in skakali v ledeno mrzlo vodo, ki je imela le 2 stopinji Celzija. Kratki posnetki skokov so na družbenih omrežjih prejeli že več milijonov ogledov, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.