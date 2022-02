Za večino strank rusko priznanje ukrajinskih separatističnih ozemelj kršitev mednarodnega prava, pozivajo k mirni rešitvi krize

Ljubljana, 22. februarja - Potem ko je Rusija priznala neodvisnost ukrajinskih separatističnih republik Lugansk in Doneck se danes vrstijo odzivi tudi v parlamentarnih strankah. V večini poudarjajo, da gre za kršitev mednarodnega prava. Pozivajo, da se EU in mednarodne organizacije, v okviru teh tudi Slovenija, odzovejo enotno in si prizadevajo za mirno rešitev krize.