Ob ruski vojaški grožnji Ukrajini tudi porast dezinformacij glede ukrajinske krize

Bruselj, 22. februarja - Zaostrovanje varnostnih razmer v Ukrajini, še zlasti po ruskem priznanju proruskih separatističnih regij Doneck in Lugansk, spremlja tudi okrepljena porast dezinformacij in manipulacija z informacijami s strani medijev pod nadzorom ruske države ali z njo povezanih medijev, med drugim s ciljem očrnitve Ukrajine in prikaza Rusije kot ogrožene države.