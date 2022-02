Slovenski evroposlanci obsodili rusko priznanje ukrajinskih separatističnih republik

Bruselj, 22. februarja - Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so povečini obsodili rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki jo vidijo kot kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine ter grožnjo miru. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je priznanje označila za kršitev mednarodnega prava.