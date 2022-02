Za današnjo dražbo premoženja Preventa Globala ni bilo zanimanja

Slovenj Gradec, 22. februarja - Po 11 letih in pol od začetka stečaja Preventa Globala se stečajni postopek počasi bliža koncu. Od večjega premoženja so za prodajo ostali še osrednji upravni in proizvodni prostori na Kidričevi 6 v Slovenj Gradcu. Za del tega premoženja, ki se je prodajal na današnji dražbi, interesentov ni bilo. Predvidoma bo sklicana nova dražba.