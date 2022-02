Upokojenci bodo lahko brez izgube pravic delali več

Ljubljana, 22. februarja - Poslanke in poslanci so danes z 53 glasovi za in sedmimi proti podprli zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela, ki omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. Zakon naslavlja problematiko pomanjkanja delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten v času covida-19, velja pa do konca leta.