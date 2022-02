Erdogan obsodil rusko priznanje Luganska in Donecka

Ankara/Moskva/Teheran, 22. februarja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes kot nesprejemljivo obsodil rusko priznanje samooklicanih proruskih republik Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine. Vpletene je pozval k zdravemu razumu in delovanju v skladu z mednarodnim pravom. Sirski režim je kot eden redkih podprl Moskvo, Iran pa za zaostrovanje obtožil Nato in predvsem ZDA.