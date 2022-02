Ruska duma ratificirala priznanje neodvisnih republik Doneck in Lugansk

Moskva/Doneck, 22. februarja - Spodnji dom ruskega parlamenta je danes pričakovano ratificiral priznanje samooklicanih Ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine kot neodvisnih držav. Poslanci so pogodbi, ki ju je ruski predsednik Vladimir Putin v ponedeljek podpisal z voditeljema obeh republik, podprli soglasno in z aplavzom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.