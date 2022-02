Umetnine iz zbirke nekdanjih zakoncev Macklowe maja na dražbo

New York, 23. februarja - Avkcijska hiša Sotheby's bo maja na dražbi ponudila umetniška dela, ki sta jih v svoji zbirki hranila nekdanja zakonca - nepremičninski magnat Harry Macklowe in Linda Burg, častna skrbnica Metropolitanskega muzeja. Na dražbi del ene največjih zbirk sodobne umetnosti bo na voljo tudi delo Marka Rothka in eden zadnjih avtoportretov Andyja Warhola.