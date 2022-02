MoMA pripravlja razstavo nemškega fotografa Wolfganga Tillmansa

New York, 23. februarja - Muzej moderne umetnost (MoMA) v New Yorku pripravlja samostojno razstavo nemškega fotografa Wolfganga Tillmansa. Postavitev z naslovom Wolfgang Tillmans: Pogled brez strahu bodo odprli sredi septembra in bo prikazala okrog 350 del, nastalih v štirih desetletjih, med njimi fotografije, videe in multimedijske instalacije.