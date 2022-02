V četrtek bo stekla letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog v kmetijstvu

Ljubljana, 22. februarja - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v četrtek začela kampanjo zbiranja zbirnih vlog za leto 2022, v okviru katere bodo vlagatelji oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja. Lani je agencija za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala skoraj 342 milijonov evrov, kar je rekordni znesek.