Krkine delnice dopoldne z več kot štiriodstotnim padcem

Ljubljana, 22. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi padel za 2,53 odstotka. Krepko pod gladino so indeks potisnile Krkine delnice, ki so ob dobrih 800.000 evrov prometa zaenkrat padle za več kot štiri odstotke. Več kot tri odstotke so izgubile tudi Petrolove delnice, delnice NLB pa so padle za več kot dva odstotka.