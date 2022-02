Na primorski univerzi otvoritveno srečanje Unesco katedre

Koper, 22. februarja - Na Univerzi na Primorskem je danes potekalo otvoritveno srečanje Unesco katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini. Na njem so udeleženci razpravljali o naravni dediščini ter o izobraževanju v muzejih in kulturni dediščini, nagovorila pa jih je tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec.