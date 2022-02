Evropske borze uvodoma rdeče

London/Frankfurt/Pariz, 22. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so ob začetku današnjega trgovanja zabeležili padce. Razlog za to je zaostrovanje ukrajinske krize in sprožitev zahodnih sankcij proti Moskvi. Več kot osem odstotkov so izgubili tudi ruski borzni indeksi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.