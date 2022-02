Janša obsodil rusko priznanje ukrajinskih separatističnih regij

Ljubljana, 22. februarja - Premier Janez Janša je obsodil rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk. Zavzel se je, da EU Ukrajini ponudi perspektivo polnopravnega članstva. Janša ter ministri Matej Tonin, Anže Logar in Zdravko Počivalšek so se kasneje dogovorili, da je Slovenija pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU.