Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 22. februarja - Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno. Čez dan bo pihal veter severnih smeri, ki bo v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno povečana oblačnost. Čez dan bo še pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter. V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile nad vso državo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad vzhodno Sredozemlje, od zahoda se širi k nam območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo, več oblačnosti bo občasno v krajih severno in vzhodno od nas, kjer lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo severni veter, ki bo danes okrepljen.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi povečini ugoden.