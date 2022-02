Uvodno poročilo o balonarski nesreči nakazuje spremembo moči vetra ob spustu

Ljubljana, 22. februarja - Uvodno poročilo o preiskavi balonarske nesreče na Ljubljanskem barju, v kateri so se 22. januarja poškodovali štirje ljudje, ugotavlja, da je let obeh balonov sprva potekal po načrtu in brez posebnosti, pri spuščanju pa sta oba pilota ugotovila, da se je moč vetra bistveno spremenila.